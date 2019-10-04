Antalyaspor maçından notlar

Ersun Yanal, derbi kadrosunu bozmadı Fenerbahçe 'de 3 eksikFerdi kadroya döndüBülent Korkmaz'dan 2 değişiklik

Olgucan KALKAN - Ahmet Turhan ALTAY/ İSTANBUL, -

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20: 30'da başlayan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Ok üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinin 11'inde değişiklik yapmadı. Kaleyi Altay Bayındır'a teslim eden Yanal, savunma dörtlüsünü Isla, Zanka, Jailson ve Dirar'dan oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo'yu sahaya süren tecrübeli teknik adam, bu ikilinin hemen önünde Ozan, Kruse ve Tolga Ciğerci'yi görevlendirdi. Yanal'ın gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriç oldu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki 11'i şöyle: "Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat Muriç."

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte, Antalyaspor öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses, Antalyaspor maçında da formalarından uzak kaldılar.

FERDİ KADROYA DÖNDÜ

Sarı-lacivertli ekibin Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu da kadroya girdi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile oynanan derbi mücadelenin kadrosuna dahil edilmeyen Ferdi, Antalyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu.

BÜLENT KORKMAZ'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçtiğimiz hafta kazanılan Yeni Malatyaspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Korkmaz; Charles'in yerine Chico'yu görevlendirirken, Gustavo Blanco'nun yerine de Gelson Dala'yı 11'de sahaya sürdü. Kaleyi Boffin'e emanet eden Korkmaz, savunma dörtlüsünü bozmayarak Nazım Sangare, Bahadır, Diego Angelo ve Celutska'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Chico ve Ufuk'u sahaya süren tecrübeli teknik adam hücum hattında Dala, Hakan Özmert ve Aatif'i oynattı. Korkmaz'ın gol yollarındaki tercihi ise Amilton oldu.

Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki 11'i şöyle: "Boffin - Nazım, Bahadır, Angelo, Celustka, Chico, Ufuk, Dala, Aatif, Hakan, Amilton."

ANTALYASPOR'DA ISAAC UNUTULMADI

Antalyasporlu futbolcular, kırmızı-beyazlı ekibin eski oyuncularından Isaac Promise'yi unutmadı. Antalyasporlu futbolcular kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yuman Nijeryalı futbolcu için sahaya 'Rest in peace' pankartıyla çıktı.