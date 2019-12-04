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Antalyaspor maçının ardından

Stjepan Tomas: Trabzonspor çok iyi takımZafer Turan: Üstteki bir takımla mücadele etmek kolay değilİbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR / İSTANBUL,Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Antalyaspor'un deplasmanda Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşma sonrası iki takımın teknik...

04.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:21Antalyaspor maçının ardından

Stjepan Tomas: çok iyi takım

Zafer Turan: Üstteki bir takımla mücadele etmek kolay değil

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında 'un deplasmanda 'u 3-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşma sonrası iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.

TOMAS: OYUNCULARIM İYİ MÜCADELE ETTİ

Baskılı bir oyun sonucu iyi bir sonuç aldıklarını belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Takımı tebrik ediyorum. Baskılı ve önde başladık. Erken golü attık. 3-0 galip geldik. İlk maç sonunda avantaj sağladık. Oyuncularım iyi mücadele etti, iyi iş çıkardı. Bu inşallah bize Trabzonspor maçı öncesi moral getirecek" dedi.

"TRABZONSPOR ÇOK İYİ BİR TKAIM"

Süper Lig'in 14'üncü haftasında evinde Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını dile getiren Tomas, "Trabzonspor çok iyi bir takım. Biz de iyi hazırlanacağız. İyi analiz edeceğiz. Taraftarımız da bizi maçta destekleyecek. Biz 3 puan için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

ZAFER TURAN: ÜSTTEKİ BİR TAKIMLA MÜCADELE ETMEK KOLAY DEĞİL

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan ise, zor bir maç oynadıklarını söylerken, "Bu platformda olmak takımımız adına güzel bir durum. Üstteki bir takımla mücadele etmek kolay değil. Ligdeki konumumuz nedeniyle rotasyonla, genç oyuncularla oynadık. Mücadele anlamında yeterliydik ama oyun kalitesi açısından iyi değildik. Süper Lig takımıyla oynamak kolay değil ama gençlerimizi gördük. Amacımız ligde alt sıralardan kurtulmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stjepan Tomas'ın açıklamaları

-Zafer Turan'ın açıklamaları



Stjepan Tomas, Trabzonspor, Antalyaspor, Eyüpspor, Spor

Kaynak: DHA

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