Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 0-1

Kaynak: DHA

STAT: AntalyaHAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Kerem Ersoy (xx), Süleyman Özay (xx)ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Salih (xx), Diego Angelo (xx), Sangare (xx), Chico (xx), Charles (xx) (Dk. 73 Yekta x), Hakan Özmert (xx), Amilton (xx), Doğukan (x) (Dk. 46 Serdar Özkan x), Fredy (xx), Mevlüt (xx) (Dk. 62 Doukara x)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xxx) - Caiçara (xx), Mahmut (xxx), Kudryashov (xxx), Serdar (xxx), İrfan Can (xxx), Emre Belezoğlu (xx) (Dk. 74 Demba Ba x), Visca (xxx), Arda Turan (xx), Mossoro (xx) (Dk. 90 Soner), Robinho (xx) (Dk. 85 Eljero Elia x)GOL: Dk. 33 Kudryashov (Medipol Başakşehir SARI KARTLAR: Sangare, Yekta, Boffin ( Antalyaspor ) - Kudryashov, Emre Belezoğlu (Medipol Başakşehir)Spor Toto Süper Lig'de 22'nci haftanın kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı ve Galatasaray 'ın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan konuk takım, geçen hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor ise rakibini 29 puanla ağırladı.Turuncu lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.Ev sahibi takımda ise sakatlığı süren Celustka müsabakada forma giyemedi.Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde ' Türk Hava Kurumu 94 Yaşında' yazılı pankartla çıktı.Karşılaşmayı, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov da izledi.13'üncü dakikada İrfan Can sol kanattan ceza alanına ortaladı. Ceza alanı içinde yaşanan karambol sonrasında Boffin topu son anda kornere gönderdi.18'inci dakikada Antalyaspor mutlak golden oldu. Hakan Özmert'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Amilton, ceza alanı içi sağ çaprazdan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Top uzak kale direği dibinden az farkla auta gitti.33'üncü dakikada ani gelişen atakta Visca'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan İrfan Can, şık topuk pasıyla topu Kudryashov'la buluşturdu. Kudryashov'un bekletmeden hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, Boffin'in yanından ağlarla buluştu: 0-1.45'inci dakikada Visca'nın ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Boffin uzaklaştırdı.İlk yarıyı Medipol Başakşehir 1-0 önde kapadı.58'inci dakikada sağ kanattan kazanılan korneri Fredy kullandı. Yerden ceza alanına gönderdiği topla buluşan Hakan Özmert'in bekletmeden kaleye gönderdiği sert şut Mahmut'a çarparak kornere gitti.73'üncü dakikada Arda Turan'ın ceza alanı sağ çaprazından kaleye gönderdiği şut, kalenin yanından auta çıktı.79'uncu dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Robinho hızla ilerleyerek ceza alanına girdi. Son çizgi yakınından topu içeriye gönderdi. Visca'nın altıpas önünde topa gelişine vuruşunda kaleye yönelen topu Chico son anda uzaklaştırdı.81'inci dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mossoro'nun bekletmeden kaleye gönderdiği şutu Yekta Kurtuluş çizgi üzerinden uzaklaştırmayı başardı.Maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.