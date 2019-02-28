Antalyaspor, Mke Ankaragücü Maçına Hazır

Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.
İdmanda taktik çalışan Akdeniz
temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Boffin, Ferhat Kaplan
, Diego, Salih Dursun
, Nazım Sangare, Cissokho, Bahadır Öztürk
, Osman Çelik
, Zeki Yıldırım
, Yekta Kurtuluş
, Charles, Hakan Özmert
, Chico, Doğukan Sinik, Harun Alpsoy, Serdar Özkan
, Drole, Amilton, Fredy, Mevlüt Erdinç
, Doukara.
Antalya Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Antalyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını, hakem Koray Gençerler
yönetecek.
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Kaynak: AA