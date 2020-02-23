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Antalyaspor, Podolski'nin golüyle Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Lukas Podolski, kaydettiği golle Antalyaspor'a galibiyeti getirdi.

23.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:53

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor evinde ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele, Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Antalyaspor, karşılaşmanın 8. dakikasında Fredy'nin golüyle öne geçerken, Yeni Malatyaspor'un beraberlik sayısı 29. dakikada tecrübeli golcü Umut Bulut'tan geldi.

Antalyaspor'da Sinan Gümüş, 31. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı ve Akdeniz ekibi yaklaşık 60 dakikasını eksik oynadığı karşılaşmadan 89. dakikada oyuna sonradan giren 'nin attığı golle 2-1 galip ayrıldı.

SERİ 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Antalyaspor, bu periyotta topladığı 11 puanla 25 puana yükselerek 10. sıraya çıktı. 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekken, Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak.

Antalyaspor, Podolski'nin golüyle Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti

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