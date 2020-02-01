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Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

01.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:42Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 20. haftasında ile İttifak Holding karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

3 puana çok ihtiyaç duyan iki takımın maçı golsüz sona ererken, Konyaspor'un 45. dakikada Rogeri Thuram ile bulduğu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SON 8 MAÇIN 6'SI BERABERE BİTTİ

İki takım arasındaki son 8 lig maçının 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 18, Konyaspor ise 19 puana yükseldi.

Konyaspor, gelecek hafta Denizlispor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Kayserispor'a konuk olacak.


Antalyaspor, Konyaspor, Spor

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