Antalyaspor Sivas'a Gitti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor
ile cumartesi günü karşılaşacak olan Antalyaspor
, hazırlıklarının Antalya etabını tamamlayarak Sivas'a gitti.
Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz
, takımına Sivas deplasmanında uygulatacağı taktik üzerine çalışma yaptırdı. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın ardından Kayseri
üzerinden Sivas'a gitmek için hareket etti.
Antalyaspor, cumartesi günü saat 13.30'daki karşılaşmanın son çalışmasını Sivas'ta yapacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. - ANTALYA
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Kaynak: İHA