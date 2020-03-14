Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında 16 Mart Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.
14.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:50
Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında 16 Mart Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor 'u konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor , hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman öncesi, 32 yaşına giren orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga'nın doğum günü sahada kutlandı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman öncesi, 32 yaşına giren orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga'nın doğum günü sahada kutlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Antalyaspor, Sivasspor, Spor
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