Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor Sivasspor maçı şifresiz mi?
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. yarısına gelibiyet almak isteyen Antalyaspor 26. hafta müsabakasında DG Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Sivasspor maçı şifresiz mi ve maçın hakemleri kimler?
10.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:42
Süper Lig şampiyonluk yarışında heyecan sürerken 26. hafta önemli bir maça sahne olacak. Ligide Antalyaspor ile DG Sivasspor karşı karşıya geleceği mücadele heyecanla beklenirken Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Sivasspor maçı şifresiz mi? Antalyaspor Sivasspor hangi kanalda sorularının yanıtları arandı.
ANTALYASPOR DG SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antalyaspor Sivasspor maçı 16 MART PAZARTESİ günü (16.3.2020) saat 20:00'da oynanacak.
ANTALYASPOR DG SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor Sivasspormaçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.
ANTALYASPOR DG SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Antalyaspor Sivasspor maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.
Etiketler : Antalyaspor, Sivasspor, Gündem, Spor, Güncel
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