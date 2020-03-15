Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
15.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:08
Fraport TAV Antalyaspor , Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Demir Grup Sivasspor 'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktik çalıştı.
İdmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi.
Akdeniz temsilcisi, antrenmanın ardından kampa girdi.
Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını, hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktik çalıştı.
İdmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi.
Akdeniz temsilcisi, antrenmanın ardından kampa girdi.
Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını, hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Antalyaspor, Sivasspor, Spor
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