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Antalyaspor, Sivasspor maçında 3 puan hedefliyor

Antalyaspor, korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisinden yoksun çıkacağı Sivasspor maçında mutlak 3 puan hedefliyor.

13.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:02
Antalyaspor, Sivasspor maçında 3 puan hedefliyor
Antalyaspor , korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisinden yoksun çıkacağı Sivasspor maçında mutlak 3 puan hedefliyor.

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, 16 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak maçta Sivasspor'u ağırlayacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar tüm liglerde karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu. Buna göre Antalyaspor, ligdeki Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile kupadaki Alanyaspor mücadelelerine taraftarından yoksun çıkacak.

Kırmızı-beyazlılar, seyircisiz oynayacağı Sivaspor maçında mutlak 3 puan hedefliyor. Antalyaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam ediyor. Güney ekibinde, Bahadır Öztürk ve Charles sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. İkinci yarıda sadece Göztepe'ye yenilen Antalyaspor, sonraki 7 maçta, 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Süper Lig'de 27 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Sivas temsilcisi karşısında kazanıp tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşmak istiyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalyaspor, Sivasspor, Spor

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