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Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor'u 16 Mart Pazartesi günü konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.

13.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:44
Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor 'u 16 Mart Pazartesi günü konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor , hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları yaptı.
İdmana, sakatlıkları süren oyuncular Bahadır Öztürk ile Charles katılmadı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Antalyaspor, Sivasspor, Spor

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