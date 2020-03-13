Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor'u 16 Mart Pazartesi günü konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.
13.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:44
Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor 'u 16 Mart Pazartesi günü konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor , hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları yaptı.
İdmana, sakatlıkları süren oyuncular Bahadır Öztürk ile Charles katılmadı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları yaptı.
İdmana, sakatlıkları süren oyuncular Bahadır Öztürk ile Charles katılmadı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Antalyaspor, Sivasspor, Spor
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