Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u Veysel Sarı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Sivasspor bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol atamadı.
16.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:09
Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Antalyaspor sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Antalya Stadyumu'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Veysel Sarı kaydetti. Sivasspor'da Marcelo Goiano kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
SİVASSPOR BU SEZON İLK KEZ GOL ATAMADI
5 büyük lig ve Süper Lig'de bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım olan Sivasspor, bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı. Bu sonuçla Antalyaspor 30 puana yükselirken, Sivasspor 49 puanda kaldı. Önümüzdeki haftaAntalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor ise Denizlispor'u konuk edecek.
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