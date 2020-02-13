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Antalyaspor, Sivasspor'u kupada saf dışı bıraktı

0-0'ın rövanşında Antalyaspor, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

13.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:39

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup , 0-0 biten ilk maçın rövanşında Fraport-TAV ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla konuk ekip Fraport-TAV Antalyaspor, yarı finale yükseldi ve Aytemiz Alanyaspor'un rakibi oldu. Sivaspor'un golünü 31. dakikada Yasin Öztekin atarken, Antalyaspor'un golünü 49. dakikada Doğukan Sinik kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 3,4 ya da 5 Mart'ta , rövanşlar ise 21,22 ya da 23 Nisan'da oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor-Fenerbahçe

Alanyaspor-Antalyaspor

Antalyaspor, Sivasspor'u kupada saf dışı bıraktı

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Spor


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