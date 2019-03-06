Antalyaspor Taktik Çalıştı

Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray
ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz
gözetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktiksel çalışmalar yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarım sahada Galatasaray maçının taktiğini çalışan Antalyaspor, antrenmanı yine yarım sahada yapılan maçla bitirdi. - ANTALYA
Galatasaray, Antalyaspor, Spor
Kaynak: İHA