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Antalyaspor taktik çalıştı

Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

07.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:01 Antalyaspor taktik çalıştı
Devre arası kamp çalışmalarını 'te sürdüren , günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenmana yeni transfer Fedor Kudryashov da katıldı.

Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Eğitsel oyunun ardından istasyon çalışmalarına geçen kırmızı-beyazlılar, daha sonra iki gruba ayrılıp taktiksel antrenman yaptı. İdman, minyatür kalede yapılan taktiksel çalışma ile sona erdi.

Çalışmaya, dün resmi sözleşmeye imza atan Fedor Kudryashov da katıldı. - ANTALYA

Antalyaspor, Sabah, Belek, Spor

Kaynak: İHA

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