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Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi!

Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor, Tamer Tuna ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

04.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:34

, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Teknik direktör Tuna, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'yi çalıştırmıştı.

ANTALYASPOR'U SON OLARAK TOMAS ÇALIŞTIRMIŞTI

Sezona Bülent Korkmaz ile başlayan Antalyaspor, ardından Medipol Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas'ı göreve getirmişti. Hırvat teknik adam 6 haftada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alınca görevine son verilmişti.

Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi!

Stjepan Tomas, Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor


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