Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi!

Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Teknik direktör Tuna, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'yi çalıştırmıştı.

ANTALYASPOR'U SON OLARAK TOMAS ÇALIŞTIRMIŞTI

Sezona Bülent Korkmaz ile başlayan Antalyaspor, ardından Medipol Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas'ı göreve getirmişti. Hırvat teknik adam 6 haftada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alınca görevine son verilmişti.