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Antalyaspor taraftarı gazetecilere stadyumda nikah

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalyaspor fanatiği gazeteci çiftin nikahını Antalyaspor Stadyumu'nda kıydı.

23.09.2019 16:22Antalyaspor taraftarı gazetecilere stadyumda nikah
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalyaspor fanatiği gazeteci çiftin nikahını Antalyaspor Stadyumu'nda kıydı.

Bugüne kadar bir çok nikah akdi gerçekleştirerek, binlerce çiftin mutluluğuna ortak olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün nikah kıydığı ilginç mekanlara bir yenisi daha eklendi. Antalyaspor fanatiği gazeteci Mahsun Altaş ile meslektaşı Hazel Berkalp çiftinin nikah töreni şehir stadyumunda gerçekleşti. Antalyaspor Stadı'nda kurulan nikah masası, Antalyaspor atkıları ve Türk Bayrağı ile süslendi. Bugüne kadar stadyumda hiç nikah kıymadığını ve bir ilki yaşadığını ifade eden Başkan Tütüncü, genç çiftin nikahını şahitler, konuklar ve basın mensupları eşliğinde gerçekleştirdi. Bir ömür birlikte yaşlanmaya 'evet' diyen fanatik çift, nikahlarını kıyan Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti. Tütüncü de yılın en fanatik nikahının genç çifte ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Gelin Hazel Berkalp'in nikah sırasında ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının isimlerini yazması ise keyifli anlara sahne oldu. Fanatik çift Tütüncü'nün kıydığı nikah ile Antalyaspor Stadı'nda dünya evine girerek bir ilke imza attı. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Antalyaspor, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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