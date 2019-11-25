Antalyaspor taraftarından LÖSEV'e destek

Antalya Stadı'nın kuzey kale arkası tribünü önüne kasalarla getirilen mandalinalar, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Antalyaspor-Gaziantep karşılaşmasından önce taraftara dağıtıldı.07 Gençlik Derneği Başkanı Gürhan Güneyli, dernek olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini söyledi. Güneyli, dernek üyelerinin tavsiyesi üzerine LÖSEV'in Antalya'da açtığı dükkandan 600 kilogram mandalina satın alarak, lösemi hastalarına destek olduklarını dile getirdi.

DİĞER TARAFTAR GRUPLARINA ÇAĞRI

07 Gençlik Başkan Yardımcısı Metin Çelik de LÖSEV'in dükkanında sadece mandalina değil, annelerin el emeği göz nuru ürünlerin de satıldığını ifade ederek, "Mandalina alıp dağıtarak lösemiye karşı farkındalık yaratmak istedik. Diğer taraftar gruplarının da bu tür kampanyalarla LÖSEV'e destek olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.