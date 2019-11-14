Antalyaspor, teknik direktörlük için Stjepan Tomas ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor
, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük için Medipol Başakşehir
'in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tomas ile 3 yıllığına prensipte anlaştıklarını belirtti.
Süğlün, Hırvat teknik adamın kulübüyle yapacağı görüşmeden sonra Antalyaspor'a imza atabileceğini belirterek, "Tomas ile 3 yıllığına prensipte anlaştık ama daha sözleşme imzalamadık. Başakşehir ile görüşmelerini bitirmesini bekliyoruz. Yarın inşallah görevinin başında olur." ifadelerini kullandı.