Haberler » Spor » Antalyaspor, teknik direktörlük için Stjepan Tomas ile prensipte anlaştı - Spor

Antalyaspor, teknik direktörlük için Stjepan Tomas ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük için Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.

14.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:12Antalyaspor, teknik direktörlük için Stjepan Tomas ile prensipte anlaştı
Süper Lig ekiplerinden , Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük için Medipol 'in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tomas ile 3 yıllığına prensipte anlaştıklarını belirtti.
Süğlün, Hırvat teknik adamın kulübüyle yapacağı görüşmeden sonra Antalyaspor'a imza atabileceğini belirterek, "Tomas ile 3 yıllığına prensipte anlaştık ama daha sözleşme imzalamadık. Başakşehir ile görüşmelerini bitirmesini bekliyoruz. Yarın inşallah görevinin başında olur." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:07 Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
19:09 Hidayet Türkoğlu'ndan Vucic'e ziyaret
19:09 Nihat Özdemir: "Hakemlere notum 10 üzerinden 7" -3-
19:04 Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
18:58 Türkiye-İzlanda
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
17:28 Sergen Yalçın'ın cezasında indirime gidildi!
17:12 PFDK, Maurıcıo Isla'ya 2 maç ceza verdi!
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:14:57