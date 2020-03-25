Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Antalyaspor tesislerdeki spor aletlerini futbolcuların evlerine taşıdı - Spor

Antalyaspor tesislerdeki spor aletlerini futbolcuların evlerine taşıdı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan tesislerdeki spor aletleri, takım otobüsüne konularak bireysel çalışmaya başlayan futbolcuların evlerine taşındı.

25.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:07
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalya spor 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan tesislerdeki spor aletleri, takım otobüsüne konularak bireysel çalışmaya başlayan futbolcuların evlerine taşındı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımda, "Biz evde kalalım diye spor aletlerini evlerimize taşıdık. Sen de evde kal Türkiye." ifadelerine yer verildi.
Spor aletlerinin takım otobüsüyle futbolcuların tek tek evlerine gidilerek teslim edilmesine ilişkin kaydedilen görüntülerle hazırlanan klip, beğeni kazandı.
Görüntülerde yer alan oyuncular Celustka, Fredy, Kudriashov, Leschuk, "Evde kal Türkiye", Nazım Sangare "Evde kal Türkiyem", Yakup Mert Çakır, Salih Dursun, Doğukan Sinik "Sağlığın için evde kal Türkiye", Bünyamin Balcı "Biz evde çalışmaya devam ediyoruz. Sağlığın için evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.
Chico da "Sağlık için evde kal Türkiye." çağrısında bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Antalyaspor tesislerdeki spor aletlerini futbolcuların evlerine taşıdı

Kaynak: AA

Etiketler : Antalyaspor, Türkiye, Spor

Haberin Videosu :

Antalyaspor tesislerdeki spor aletlerini futbolcuların evlerine taşıdı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Terim’in koronaya yakalanması sonrası, Ece Üner TFF’yi topa tuttu Spor
Terim'in koronaya yakalanması sonrası, Ece Üner TFF'yi topa tuttu
Messi ve Guardiola gönülleri fethetti! Bağışladıkları rakam alkış aldı Spor
Messi ve Guardiola gönülleri fethetti! Bağışladıkları rakam alkış aldı
Taraftarlardan Terim’e, sosyal medyayı sallayan destek videosu Spor
Taraftarlardan Terim'e, sosyal medyayı sallayan destek videosu
Fatih Terim’in son durumu hakkında, kızı Buse’den yeni açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi
Fatih Terim’in koronavirüs tweeti tarihe geçti Spor
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi Spor
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi
Beşiktaş taraftarına Talisca’dan kötü haber Spor
Beşiktaş taraftarına Talisca'dan kötü haber
Avrupa’da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı Spor
Avrupa'da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı

Son Dakika Spor Haberleri

14:48: Semt77 Yalovaspor'un yabancıları ülkelerine gitmedi - Spor 14:35: Uzaktan spor çağrısına Alaşehir'den cevap gecikmedi - Spor 14:33: Ergin Ataman: 'Lig gerekirse yazın devam ettirilip tescil edilmeli' - Spor 14:33: "Olimpiyatların ertelenmesine hazırlıklıydık" - Spor 14:33: Sporcular sosyal medyadan çocuklara kitap okumaya başladı! - Spor 14:09: Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter - Spor 13:53: Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu - Spor 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:21: Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e videolu mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle - Spor 11:48: Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı - Spor 11:24: Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor - Spor 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler