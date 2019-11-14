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Antalyaspor Tomas ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hırvat Teknik Direktör Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.

14.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:30Antalyaspor Tomas ile prensipte anlaştı
Süper Lig ekiplerinden , Hırvat Teknik Direktör Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile anlaşmaya vardı. Sabah saatlerinde kente gelen Tomas, Antalyaspor yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşme sonrasında Tomas ile prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Görüşmenin ardından İstanbul'a dönen Tomas'ın yarın kente yeniden gelerek kırmızı-beyazlı resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
(İHA)

Stjepan Tomas, Antalyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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