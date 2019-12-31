Antalyaspor, Tomas ile yolları ayırdı

Antalyaspor'da, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı öğrenildi.



Antalyaspor'da 15 Kasım'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Tomas da kötü gidişata engel olamadı. Kırmızı-beyazlıların başında 6 maça çıkan, Tomas, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.



Düşme hattının içinde bulunan Akdeniz ekibinde yönetim, 43 yaşındaki antrenör ile yapılan görüşme neticesinde sözleşmenin karşılıklı feshine karar verdi.



Kulübün kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA