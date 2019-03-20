Antalyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor
ile 5 Nisan
Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor
'u 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından 3 gün izin yaptı.
Süper Lig'de 35 puanla 7. sırada yer alan Akdeniz
temsilcisi, milli maçlar nedeniyle verilen arada kullandıkları iznin bitimi, bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde toplandı.
Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
5 Nisan, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
Kaynak: AA