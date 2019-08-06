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Antalyaspor triatlon takımından 3 madalya

Antalyaspor Triatlon Takımı sporcuları, Balkan Şampiyonası'nda iki gümüş bir bronz madalya kazandı.

06.08.2019 16:00 Antalyaspor triatlon takımından 3 madalya
Antalyaspor Triatlon Takımı sporcuları, Balkan Şampiyonası'nda iki gümüş bir bronz madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Federasyonunca Kartal Dragos sahilinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'na katılan milli takımda Antalyasporlu sporcular Bahadır Tama, Hediye Tama, Ayhan Tama ve Mehmet Zahit Pişirici de yer aldı.

Sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan yarışı başarıyla tamamladı.
Şampiyonada Bahadır Tama 30-34 yaş erkeklerde ikinci, Hediye Tama 55-59 yaş kadınlarda üçüncü ve Ayhan Tama ise 60-64 yaş erkeklerde ikinci olmayı başardı.

Antalyaspor, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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