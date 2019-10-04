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Antalyaspor triatlon takımının final heyecanı

Antalyaspor Triatlon Takımı, triatlon şampiyonasının final müsabakası için Alanya'ya gidecek.

04.10.2019 18:14Antalyaspor triatlon takımının final heyecanı
Antalyaspor Triatlon Takımı, triatlon şampiyonasının final müsabakası için Alanya'ya gidecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor, Duatlon Şampiyonası'nda takımlar klasmanında ikinci olmasının ardından Triatlon Şampiyonası'nda da takım olarak kürsüde yer almayı hedefliyor.
Galip Dere Plajı'ndan 5 Ekim'de başlayacak yarış, olimpik mesafe olacak.
Sporcular önce 1,5 kilometre yüzüp ardından 40 kilometre pedal basacak, sonrasında 10 kilometre koşacak.
Yarışa, kırmızı-beyazlı ekipten Bahadır Tama, Ayhan Tama, Saliha Yüksel Tama, Hediye Tama, Nuri Acar, Oğuz Bodur, Cemal Şahin, Mehmet Zahit Pişirici, Mustafa Çelik, Burhan Cömertoğlu, Tatiana Vukolova ve Sabri Yiğit Üfler katılacak.

Antalyaspor, Alanya, Spor

Kaynak: AA

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