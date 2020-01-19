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Antalyaspor'un anlaştığı Lukas Podolski kente geldi

SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi.

19.01.2020 02:30 | Son Güncelleme: 19.01.2020 02:30Antalyaspor'un anlaştığı Lukas Podolski kente geldi

SÜPER Lig ekiplerinden 'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız futbolcu kapıdan çay içerek çıktı.

Süper Lig'in ilk devresini 16'ncı sırada tamamlayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip, bir dönem Galatasaray forması giyen, son olarak da Japonya'da kariyerine devam eden Alman futbolcu Lukas Podolski ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Podolski, gece saat 02.00'de Antalya Havalimanı'na geldi. Pasaport kontrolünün ardından kendisine ikram edilen çayı alan yıldız futbolcu, kapıdan çay içerek çıktı. Havalimanının CIP bölümünden çıkış yapan Lukas Podolski'yi çok sayıda Antalyaspor taraftarı karşıladı. Taraftarlar futbolcuya tezahüratta bulunurken, Podolski boynuna kırmızı beyaz atkıyı taktı. Yıldız futbolcu yoğun ilgi nedeniyle kendisini bekleyen araca güçlükle ilerleyebildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Taraftarın karşılaması

Kapıdan çıkış

Taraftardan detaylar

Elindeki çay bardağı

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,



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Kaynak: DHA

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