Haberler» Spor» Haber

Antalyaspor'un fitness mesaisi

Hafta sonu Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, bugünkü ilk mesaisini fitness salonunda gerçekleştirdi.

21.08.2019 14:14 Antalyaspor'un fitness mesaisi
Hafta sonu Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, bugünkü ilk mesaisini fitness salonunda gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı takımdan Salih Dursun, Tarık Çamdal, Harun Alpsoy, Harun Kavaklıdere, Cenk Şen, Halil İbrahim Sevinç, Bünyamin Balcı, Erman Herman Vardar, Aatıf Chahechouhe, Chico Grando, Alfredo Fredy, Aly Cissokho ve kaleci Ferhat Kaplan, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışmaları yaptı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki çalışma 1 saat sürdü. Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde sahada gerçekleştirecek. - ANTALYA

Tarık Çamdal, Salih Dursun, Denizlispor, Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:44   İZVAK'tan yangın açıklaması
14:43   Göztepe'de, Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor! Jerome sakat...
14:43   Beşiktaş yağmur altında çalıştı! Burak, Vida, Atiba yok...
14:43   Gençlerbirliği, Fabricio Baiano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı!
14:43   Ekpe Udoh isyan etti
14:43   Beşiktaş, sağanak yağmur altında çalıştı
14:42   Fiorentina, Ribery'yi transfer etti