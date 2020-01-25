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Antalyaspor'un Konyaspor maçı bilet geliri depremzedelere

Antalyaspor, Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat'ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

25.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:44Antalyaspor'un Konyaspor maçı bilet geliri depremzedelere
, ve 'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat'ta sahasında oynayacağı İttifak Holding maçında bilet gelirlerini, depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

Süper Lig ekibi Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Elazığ & Malatya. Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor - 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalyaspor, Konyaspor, Malatya, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

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