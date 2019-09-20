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Antalyaspor'un Neslihan Tay'a mesajı

Antalyaspor Kulübü, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan hastalık nedeniyle bir bacağının kesilen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay'ın, 4. kez yakalandığı kansere yenik düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

20.09.2019 23:00Antalyaspor'un Neslihan Tay'a mesajı
Antalyaspor Kulübü, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan hastalık nedeniyle bir bacağının kesilen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay'ın, 4. kez yakalandığı kansere yenik düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.
Antalyaspor Kulübü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Belki bugün aramızda yoksun ama verdiğin mücadele bir çoğumuza yol gösterecek. Tüm insanlığa vazgeçmemeyi öğreten Neslican Tay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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