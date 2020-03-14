Antalyaspor'un spor okullarında antrenmanlara ara verildi
Antalyaspor Kulübü, tüm branşlardaki spor okullarında antrenmanlara ara verildiği duyurdu.
14.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:28
Antalya spor Kulübü, tüm branşlardaki spor okullarında antrenmanlara ara verildiği duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Antalyaspor'umuzun bünyesinde faaliyet gösteren tüm branşlarımızdaki spor okullarımızda antrenmanlara ara verilmiştir. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karar gereği, 30 Mart tarihine kadar yapılan tüm çalışmalar durdurulmuştur. Bu süreçle ilgili telafi antrenmanlarımız hakkındaki duyuru ayrıca yapılacaktır."
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Antalyaspor'umuzun bünyesinde faaliyet gösteren tüm branşlarımızdaki spor okullarımızda antrenmanlara ara verilmiştir. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karar gereği, 30 Mart tarihine kadar yapılan tüm çalışmalar durdurulmuştur. Bu süreçle ilgili telafi antrenmanlarımız hakkındaki duyuru ayrıca yapılacaktır."
Kaynak: AA
Etiketler : Antalyaspor, Spor
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