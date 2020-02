Antalyaspor'un yeni golcüleri hırs küpü

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor 'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı golcü oyuncular Lukas Podolski , Adis Jahovic ve Sinan Gümüş, performanslarıyla kırmızı-beyazlı camiayı sevindirdi.İkinci yarıya teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan, aralarında Podolski, Jahovic ve Sinan Gümüş'ün de yer aldığı önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Fraport TAV Antalyaspor'da yeni transferler, kısa süre içinde takıma uyum sağlayıp, gelecek haftalar için ümit verdi.BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki Jahovic, Antalyaspor formasıyla ilk maçına Yukatel Denizlispor deplasmanında çıktı.Makedon golcü, Süper Lig'in 19. haftasında 3-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor karşılaşmasında, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydettikten 17 dakika sonra, hava topu mücadelesinde başına aldığı darbe sonrası sakatlandı.Ambulans helikopterle Antalya'da nakledildiği hastanede operasyon geçiren Jahovic'in, kafatasındaki kırık nedeniyle 4 ile 6 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenirken, doktor izniyle Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sahaya döndü.Jahovic, özel maskeyle 90 dakika mücadele etti ve takımının 3-1 kazandığı bu maçta kırmızı-beyazlı formayla ikinci golüne imza attı.Sakatlığına rağmen oynama isteğiyle taraftarın saygısını kazanan golcü futbolcu, Antalyaspor'un iki lig maçında 135 dakika sahada mücadele verdi.Podolski 29 dakika süre aldıJaponya'nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesi sona ermesinin ardından Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Lukas Podolski, kırmızı-beyazlı ekipte ilk defa 21. haftada Hes Kablo Kayserispor deplasmanında görev aldı.Polonya asıllı Alman futbolcu, 2-2 sona eren Kayserispor maçında 11, bir sonraki hafta 3-1 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasında ise 18 dakika forma giydi.Podolski, her iki maçta da birer kez topu ağlara göndermesine karşın, ofsayt gerekçesiyle bu pozisyonlar gol değeri kazanmadı.Kasımpaşa maçı sonunda bir süre stattan ayrılmayıp, takımın izinli olduğu gün ise tesislere giderek özel antrenman yapan yıldız futbolcu, kırmızı-beyazlı camiada beklentiyi artırdı.Sinan Gümüş gollerini üçlediAntalyaspor'un İtalyan ekibi Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki golcü oyuncu Sinan Gümüş, yeni takımıyla 4 Süper Lig maçında 326 dakika süre aldı.Sinan Gümüş, Hes Kablo Kayserispor maçında 1, Kasımpaşa karşılaşmasında ise 2 olmak üzere toplam 3 gol atmayı başardı.Süğlün: "Antalyaspor, sağlam adımlarla yoluna devam edecektir"Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arası transferlerin takımlar için risk taşıdığını, bu dönemde renklerine bağladıkları tüm oyuncuların takıma kısa sürede uyum sağladığını söyledi.Güçlü ekibe, kadroya ve yönetime sahip olduklarını vurgulayan Süğlün, "Devre arasında doğru mevkilere nokta transferler yaptık. Antalyaspor, sağlam adımlarla yoluna devam edecektir." dedi.Podolski, Jahovic ve Sinan Gümüş'ün performanslarına ilişkin Süğlün, şu değerlendirmede bulundu:"Podolski'nin kalitesi tartışılmaz. Dünya çapında bir oyuncu. Her an her şeyi değiştirebilecek kapasiteye sahip. Çok ufak sakatlığı vardı, onu atlattı. Kendi maçtan sonra, takım izinli olduğu gün bile çalıştı. Tahmin ediyorum birkaç haftaya 90 dakika oynayabilecek kapasiteye çıkacaktır. Jahovic, çok ciddi sakatlık geçirdi. Kafatasında üç kırık vardı. Kasımpaşa maçında doktorların izin vermesiyle özel maskeyle oynadı. İnanılmaz profesyonel, inanılmaz özverili. Süper Lig'in 19. haftasında kafatasında üç kırık oluşup ameliyat edilen oyuncu, 22. hafta Kasımpaşa maçında hava toplarına yükselip kafa vurdu. Enteresan oyuncu. Sinan Gümüş de yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Onun da futbol kalitesi tartışılmaz. İyi form yakaladı ve bunu yükselterek devam ediyor."Süğlün, Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov'un, yeni transferlerinden Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov'u Kasımpaşa maçında izlediğini sözlerine ekledi.