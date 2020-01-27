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Antalyaspor'un yeni transferi Podolski sağlık kontrolünden geçti!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un renklerine bağladığı Lukas Josef Podolski, Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

27.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:30Antalyaspor'un yeni transferi Podolski sağlık kontrolünden geçti!

2015 yılında Galatasaray'da forma giymeye başlayan Polonya asıllı Alman futbolcu, 2017 yılından beri Japonya'nın Vissel Kobe takımında forvet oyuncusu olarak kadroda yer alıyordu.

'un resmi sağlık sponsoru Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan ; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 34 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


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Kaynak: Bültenler

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