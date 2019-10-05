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Antalyaspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de kritik toplantı

Antalyaspor'a evinde yenilen Fenerbahçe'de maç sonu soyunma odasında toplantı yapıldı. Sadece oyuncuların yer aldığı toplantıda kötü performans sergileyenler özür dilerken, kaptan Emre Belözoğlu, "Hepiniz başınızı dik tutun, hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.

05.10.2019 14:31

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, soyunma odasında kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde bir araya gelen oyuncuların, yaklaşık 45 dakika süren bir toplantı yaptığı belirtildi.

Futbolcuların, yaşanan maçı ve önlerindeki döneme dair yapacaklarını değerlendirdiği toplantının uzaması sebebiyle, tribünden kendilerini çağıran taraftarların yanına da gidemediği aktarıldı.

KÖTÜ OYNAYANLAR ÖZÜR DİLEDİ

Kötü performans gösteren futbolcuların takım arkadaşlarından özür dilediği toplantıda sözü alan kaptan Emre Belözoğlu, "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik heyet ve yönetimin, oyuncuların kendi aralarında gerçekleştirdiği toplantıdan ve durumu sahiplenip kenetlenmelerinden mutlu olduğu da kaydedildi.

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Antalyaspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de kritik toplantı

Emre Belözoğlu, Spor

YORUMLAR(3)
POLAT:bütün takımlar ne oyunlar dündüğünü çok iyi biliyor ve konsatıre olamıyorlar sonuç ortada bütün takımlarımız avrupada 0 çekiyor irençsin şikebahçe iğrenç
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ADEM:iğrenç sensin gereksiz mahluk
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HAS FB Lİ:AVRUPADA FB YOK. BEYNİNİ BİRAZ ÇALIŞTIRMAYI DENE VE ŞAİBELİ GS Lİ OLDUĞUNU BELİRT.
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