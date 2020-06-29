Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı

Süper Lig'de son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanından aldığı 1 puanla tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı.

Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı
29.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:35
Süper Lig'de son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanından aldığı 1 puanla tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı.

Süper Lig'in ikinci yarısına Tamer Tuna yönetiminde başlayan Antalyaspor, Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş,Ersan Adem Gülüm ve Kudriashov gibi önemli yıldızları transfer etti. Ligin ikinci yarısına sahasında 3-0'lık Göztepe yenilgisiyle başlayan Antalyaspor, ardından gelen 11 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 29. haftasında dün konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, 11 maçlık yenilmezlik rekoruna ulaştı. Bu puanla Antalyaspor tarihinde en uzun yenilmezlik serisine ulaşmış oldu.

En son 2006-2007 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK deplasmanından aldığı puanla kulüp tarihinde en uzun yenilmezlik rekoruna imza attı.

"11 maçta 23 puan"

Kırmızı-beyazlılar son 11 maçında 6 galibiyet 5 beraberlik elde etti.

Güney ekibi, son 11 maçında Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 2-1 ve Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe'yle 2-2,Gençlerbirliği'yle 1-1 ve Gaziantep FK'le 1-1 berabere kalarak, hanesine 23 puan yazdırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalyaspor, Tamer Tuna, Gaziantep, Spor, Haber

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