Menü
Haberler ›› Spor ››Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı - Spor

Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Antalyaspor, dün akşam Sivasspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmış oldu.

17.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:33
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı
Antalyaspor , dün akşam Sivasspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmış oldu.

Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 14 puanla 16. sırada tamamlayan Antalyaspor'da teknik direktörlükte Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas değişikliği gerçekleşti. Antalyaspor, ikinci yarıda Tamer Tuna'nın takımın başına getirilmesi ve yeni transferlerle bambaşka bir kimliğe büründü. Güney ekibi, öncelikle defansa Kudryashov, Veysel Sarı, Ersan Gülüm ve Delvin N'Dinga'yı, hücum hattına da Sinan Gümüş, Adis Jahovic ve son olarak Lucas Podolski'yi kattı. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye mağlup olan Antalyaspor, daha sonra büyük bir çıkışa imza attı. Kırmızı-beyazlılar, son 8 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Tuna'nın öğrencileri, haftayı 30 puanla 11. sırada tamamladı.

Dün akşam Sivasspor'u ağırlayan Antalyaspor, karşılaşmayı 81. dakikada Veysel Sarı'nın attığı golle 1-0 kazandı.

Antalyaspor; Denizlispor, Kasımpaşa, Sivaspor ve Yeni Malatyaspor'u yenerken, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile de berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalyaspor, Tamer Tuna, Sivasspor, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Spor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Spor
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Spor
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Spor
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Spor
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Spor
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Spor
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Spor
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı