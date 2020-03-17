Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı
Antalyaspor, dün akşam Sivasspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmış oldu.
17.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:33
Antalyaspor , dün akşam Sivasspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmış oldu.
Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 14 puanla 16. sırada tamamlayan Antalyaspor'da teknik direktörlükte Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas değişikliği gerçekleşti. Antalyaspor, ikinci yarıda Tamer Tuna'nın takımın başına getirilmesi ve yeni transferlerle bambaşka bir kimliğe büründü. Güney ekibi, öncelikle defansa Kudryashov, Veysel Sarı, Ersan Gülüm ve Delvin N'Dinga'yı, hücum hattına da Sinan Gümüş, Adis Jahovic ve son olarak Lucas Podolski'yi kattı. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye mağlup olan Antalyaspor, daha sonra büyük bir çıkışa imza attı. Kırmızı-beyazlılar, son 8 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Tuna'nın öğrencileri, haftayı 30 puanla 11. sırada tamamladı.
Dün akşam Sivasspor'u ağırlayan Antalyaspor, karşılaşmayı 81. dakikada Veysel Sarı'nın attığı golle 1-0 kazandı.
Antalyaspor; Denizlispor, Kasımpaşa, Sivaspor ve Yeni Malatyaspor'u yenerken, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile de berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. - ANTALYA
Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 14 puanla 16. sırada tamamlayan Antalyaspor'da teknik direktörlükte Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas değişikliği gerçekleşti. Antalyaspor, ikinci yarıda Tamer Tuna'nın takımın başına getirilmesi ve yeni transferlerle bambaşka bir kimliğe büründü. Güney ekibi, öncelikle defansa Kudryashov, Veysel Sarı, Ersan Gülüm ve Delvin N'Dinga'yı, hücum hattına da Sinan Gümüş, Adis Jahovic ve son olarak Lucas Podolski'yi kattı. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye mağlup olan Antalyaspor, daha sonra büyük bir çıkışa imza attı. Kırmızı-beyazlılar, son 8 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Tuna'nın öğrencileri, haftayı 30 puanla 11. sırada tamamladı.
Dün akşam Sivasspor'u ağırlayan Antalyaspor, karşılaşmayı 81. dakikada Veysel Sarı'nın attığı golle 1-0 kazandı.
Antalyaspor; Denizlispor, Kasımpaşa, Sivaspor ve Yeni Malatyaspor'u yenerken, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile de berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalyaspor, Tamer Tuna, Sivasspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Spor
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Spor
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Spor
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Spor
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Spor
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Spor
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Spor
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı