01.07.2019 13:53
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Antalyaspor yönetiminde istifa

Antalyaspor yönetiminde istifa

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da yönetim kurulu üyesi Emre Önen, görevinden istifa etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalya spor 'da yönetim kurulu üyesi Emre Önen, görevinden istifa etti.
Önen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla yönetim kurulundaki görevinden ayrıldığını duyurdu.
"Sevgili Antalyaspor ailem, bugün itibarıyla yönetim kurulundaki görevimden ayrıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim." ifadelerini kullanan Önen, şu görüşlerini aktardı:
"Bu süreçte benim gibi 'sahte' Antalyasporlu birine sonsuz destek verenden de karşımda olan 'gerçek' Antalyasporlulardan da Allah razı olsun. Allah hepsinin gönlüne göre versin. Benden yana hakkım helal olsun. Benim için harika bir tecrübe oldu. Ufak da olsa bir katkım olmuşsa ne mutlu bana. Her zaman Ali Şafak başkanımın ve yönetim kurulunun yanında olacağım. Mutlu kalın, biz Antalyasporuz."
Kaynak: AA
Antalyaspor , Spor

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