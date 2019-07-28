Antalyasporlu Jean Armel Drole, Las Palmas'a transfer oldu
Antalyaspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Jean Armel Drole, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına İspanyol ekibi Las Palmas'a transfer oldu.28.07.2019 13:56
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya'nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Fildişi Sahilli 21 yaşındaki forvet geçen sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giymişti.
Las Palmas, İspanya, Spor
Kaynak: AA
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