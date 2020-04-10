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Antalyasporlu futbolcu Podolski'den maskeli pazar alışverişi paylaşımı Açıklaması

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Antalya'da maske takıp semt pazarından alışveriş yaptı.

10.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:02
Antalyasporlu futbolcu Podolski'den maskeli pazar alışverişi paylaşımı Açıklaması
Fraport TAV Antalyaspor 'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski , Antalya'da maske takıp semt pazarından alışveriş yaptı.
Golcü futbolcu Podolski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada evinde bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.
Günün büyük kısmını evinde geçiren Alman futbolcu, zaman zaman temel ihtiyaçları için kısa süreli de olsa dışarıya çıkıyor.
Podolski, son olarak maske takıp bir semt pazarında alışveriş yaptığı anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Alışveriş sonrası elinde poşetlerle çektirdiği fotoğrafı hayranlarının beğenisine sunan 34 yaşındaki oyuncu, "Harika insanlar, mükemmel bir gelenek ve kaliteli ürünler. Pazardan alışveriş yapmayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
Podolski'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalyaspor, Podolski, Antalya, Spor
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