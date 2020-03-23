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Antalyasporlu futbolcular "evde kal" çağrısını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal" çağrısına destek vermeyi sürdürdü.

23.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:10
Antalyasporlu futbolcular
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor 'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal" çağrısına destek vermeyi sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlara, Yekta Kurtuluş, Eren Albayrak ve Hakan Özmert'ten sonra Doğukan Sinik, Veysel Sarı ve Ferhat Kaplan da destek verdi.
Orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, paylaşımında, "Koronavirüsü yenmemizin tek yolu var. Ellerimizi bol bol yıkayalım. Temizliğimize dikkat edelim. Bu virüsü yenelim. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.
Savunma oyuncusu Veysel Sarı da "Koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlilerimize evde kalarak destek verelim. Evde kal Türkiye." paylaşımında bulundu.
Kaleci Ferhat Kaplan ise "Daha sağlıklı bir mücadeleyi sürdürmek için evde kal Türkiye." ifadesine yer verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Antalyaspor, Koronavirüs, Spor

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