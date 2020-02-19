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Antalyasporlu futbolcular Runatolia Maratonu'nda koşacak

Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenecek Runatolia Maratonu'na Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim ile taraftarın da katılacağı bildirildi.

19.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:32Antalyasporlu futbolcular Runatolia Maratonu'nda koşacak
'da bu yıl 15'incisi düzenlenecek Runatolia Maratonu'na Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim ile taraftarın da katılacağı bildirildi.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, futbolun dışında 11 branşta daha Türk sporuna hizmet eden Antalyaspor, 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek maratona sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Eğitim Vakfı'nın "Eğitimli Kızlar Umutlu Yarınlar" projesine destek olmak amacıyla katılacak.
Antalyaspor koşu takımında futbolcular, teknik heyet, yöneticiler, kulüp personeli ve taraftarlar yer alacak.
Antalyaspor formalarıyla maratonda yer alacak koşu takımına katılım için internet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.

Türk Eğitim Vakfı, Antalyaspor, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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