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Antalyasporlu iki sporcu, Sutopu Milli Takımı'nda

Antalyaspor Sutopu Takımı, 25-28 Temmuz tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Türkiye Sutopu Federasyonu Büyük Bayanlar 2. Lig Grup ve Final müsabakalarında mücadele etti.

30.07.2019 14:10 Antalyasporlu iki sporcu, Sutopu Milli Takımı'nda
Antalyaspor Sutopu Takımı, 25-28 Temmuz tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Türkiye Sutopu Federasyonu Büyük Bayanlar 2. Lig Grup ve Final müsabakalarında mücadele etti. İkinci olan Antalyaspor'dan iki sporcu U17 Bayan Sutopu Milli Takımı'na çağrıldı.

İlk maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan ve 11-7 galip ayrılan Antalyaspor, ikinci gün İstanbul temsilcisi Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 11-9 ve Gaziantep temsilcisi Dolphin Spor Kulübü'nü 15-4'lük skorlarla geçerek müsabakalara damga vurdu. Yarı finalde Adana temsilcisi Adanus Spor Kulübü'nü iyi bir mücadeleyle yenen Antalyaspor, 13-10'luk skorla finale yükseldi.

Milli takımdalar

Büyük Bayanlar 2. Lig final müsabakalarına katılan en geç kadroya sahip olan Antalyaspor, son gün final müsabakalarında, İskenderun Spor Kulübü ile karşılaşarak şampiyonayı 2. olarak tamamladı. Müsabakalar sonucunda Antalyaspor'dan Nazlıcan Uysal ve Çağla Özden U17 Bayan Milli Takım aday kadrosu kampına davet edildi. - ANTALYA

Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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