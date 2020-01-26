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Antalyasporlu Jahovic, 2 gün müşahede altında tutulacak

Süper Lig'te Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Antalyaspor'un Makedon futbolcusu Adis Jahovic'in, 2 gün müşahede altında tutulacağı bildirildi.

26.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:00Antalyasporlu Jahovic, 2 gün müşahede altında tutulacak
Süper Lig'te Yukatel Denizlispor- maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Antalyaspor'un Makedon futbolcusu Adis Jahovic'in, 2 gün müşahede altında tutulacağı bildirildi.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Jahovic'in Memorial Antalya Hastanesi'nde tedaviye alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahede altında tutulacaktır." denildi.
Makedon forvet, deplasmanda oynanan Denizlispor karşılaşmasında kafasına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırılmış, detaylı sağlık kontrolü için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Antalya'ya getirilmişti.

Denizlispor, Antalyaspor, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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