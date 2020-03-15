Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi
Fraport TAV Antalyaspor'un oyuncusu Sinan Gümüş, ligde son 7 maçlarını kaybetmediklerini hatırlatarak, bu haftaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını kazanmak istediklerini söyledi.
15.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:52
Fraport TAV Antalyaspor 'un oyuncusu Sinan Gümüş, ligde son 7 maçlarını kaybetmediklerini hatırlatarak, bu haftaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını kazanmak istediklerini söyledi.
Sinan Gümüş, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Sivasspor ile oynayacakları maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade etti.
Golcü oyuncu, şunları kaydetti:
"Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. O yüzden bu başlangıç bizim için çok önemli. Sonra Beşiktaş deplasmanı, ardından milli maç arası var. İnşallah iyi hazırlanıp maça iyi çıkacağız. Kendi evimizdeki Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz."
Performansından memnun
Sinan Gümüş, devre arasında katıldığı yeni takımındaki performansından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Antalyaspor formasıyla Süper Lig'e iyi başlangıç yaptığını vurgulayan Sinan Gümüş, "Şimdi önümüzde 9 maçlık periyot var. Her maç gol atmak, asist yapmak istiyorum. Onu da başarırsam, inşallah milli takıma çağrılırım. Nasip kısmet.. Takım olarak da iyi performans sergileyeceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Antalyaspor'un ara transfer döneminde İtalya ekibi Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Sinan Gümüş, yeni takımıyla Süper Lig'de 6 maçta toplam 403 dakika süre aldı ve 3 gol attı.
Sinan Gümüş, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Sivasspor ile oynayacakları maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade etti.
Golcü oyuncu, şunları kaydetti:
"Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. O yüzden bu başlangıç bizim için çok önemli. Sonra Beşiktaş deplasmanı, ardından milli maç arası var. İnşallah iyi hazırlanıp maça iyi çıkacağız. Kendi evimizdeki Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz."
Performansından memnun
Sinan Gümüş, devre arasında katıldığı yeni takımındaki performansından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Antalyaspor formasıyla Süper Lig'e iyi başlangıç yaptığını vurgulayan Sinan Gümüş, "Şimdi önümüzde 9 maçlık periyot var. Her maç gol atmak, asist yapmak istiyorum. Onu da başarırsam, inşallah milli takıma çağrılırım. Nasip kısmet.. Takım olarak da iyi performans sergileyeceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Antalyaspor'un ara transfer döneminde İtalya ekibi Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Sinan Gümüş, yeni takımıyla Süper Lig'de 6 maçta toplam 403 dakika süre aldı ve 3 gol attı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi
Etiketler : Sinan Gümüş, Antalyaspor, Sivasspor, Spor
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