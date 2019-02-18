18 Şubat 2019, 22:29
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Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, Doukara'nın Pozisyonunda VAR'ın Devreye Girmemesine İsyan Etti

Maçın son anlarında Antalyasporlu oyuncular, Doukara-Serdar Taşçı pozisyonunda penaltı bekledi. Yekta Kurtuluş, "Doukara'nın pozisyonu penaltı, VAR'a bile gidilmedi. Tek taraf için VAR'a gidilecekse kaldırsınlar, başka bir sistem getirsinler." dedi.

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lider Medipol Başakşehir 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü Kudryashov kaydetti.

"DOUKARA'NIN POZİSYONU PENALTI"

Maç sonunda konuşan Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, "Başakşehir'e çelme takmak için değil, kendimiz için kazanmak istiyorduk. Ama müsaade etmeyeceklerini biliyorduk. Tüm pozisyonlarda düdük Başakşehir lehine çalındı. Doukara'nın pozisyonu penaltı, VAR'a bile gidilmedi. Tek taraf için VAR'a gidilecekse kaldırsınlar, başka bir sistem getirsinler." dedi.

Başakşehir,Yekta Kurtuluş


YORUMLAR (14)
DIPLOMASIZ: TRABZON KASIMPASA AKHISAR VE BU AKSAMKI ANTALYASPOR MACI REZALETIN SON PERDESI BASAKSEHIR ICIN
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ADALET: Helal kazacgs ye 20 yildir en az 15 puan fazla veriliyor. Neden sesiniz cikmiyordu
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  • GALATASARAY : Bu sezon Akhisarla oynanan kupa maçında verilmeyen kırmızı kart, Konya maçında verilen ucuz penaltı, Beşiktaş maçında Vida''nın Eren''e yaptığı hareket ve verilmeyen penaltı yine aynı maçta Medel''e verilmeyen ikinci sarı kart Adriano''nun Eren''e son dakikada yaptığı hareket ikinci sarı kart ve Rize maçında verilmeyen penaltı. Galatasaray mı kollanmış oluyor bu durumda?
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DIPLOMASIZ: ISTEDIMI SAMPIYON YAPARIM DIYOR
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PATLICAN BIBER DOMATES 9 TL: UYAN TÜRK MILLETI UYAN 16 YILDA ÜLKE NE HALE GELDI KENDINIZE ACIMIYORSANIZ COCUKLARINIZIN GELECEGINI KARARTMAYIN BARI CAVUSESKU DÖNEMINDEKI ROMANYAYA DÖNDÜK SAMPIYONU BILE KENDI TAKIMLARINA BASAKSEHIRE VERIYORLAR
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