Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, Doukara'nın Pozisyonunda VAR'ın Devreye Girmemesine İsyan Etti

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lider Medipol Başakşehir 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü Kudryashov kaydetti.

"DOUKARA'NIN POZİSYONU PENALTI"

Maç sonunda konuşan Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, "Başakşehir'e çelme takmak için değil, kendimiz için kazanmak istiyorduk. Ama müsaade etmeyeceklerini biliyorduk. Tüm pozisyonlarda düdük Başakşehir lehine çalındı. Doukara'nın pozisyonu penaltı, VAR'a bile gidilmedi. Tek taraf için VAR'a gidilecekse kaldırsınlar, başka bir sistem getirsinler." dedi.