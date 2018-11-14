Antandros'un Ören Yeri İlan Edilmesi İmza Kampanyası

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:12



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:12

Balıkesir'in Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'nde 2001 yılından beri kazı çalışmaları süren Antandros Antik Kenti'nin bulunduğu alanın kamulaştırılarak ören yeri ilam edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.Altınoluk, Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda Antandros Antik Kenti'nin kazı çalışmalarının yürütüldüğü arazilerin kamulaştırılarak ören yeri ilan edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.Kampanyanın ilk gününde bin 500 kişiden imza toplandı.Derneği Başkanı Zekiye Gülçin Cömert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antandros Antik Kenti'nin geçmişinin 3 bin yıl öncesine dayandığını belirtti.Bölgenin dünyaca bilinen mitolojisi, arkeolojik buluntuları ve zengin mozaiklerine rağmen hala ören yeri ilan edilemediğini ifade eden Cömert, şunları söyledi:"Antandros Antik Kenti henüz ören yeri değil. Çünkü kamulaştırmalar tamamlanmadı. Biz de farkındalık yaratmak ve işlemleri hızlandırmak için imza kampanyası düzenledik. Çünkü özellikle 2 bin metrekare Roma villasının bulunduğu alan vakıflara ait bir arazi. Vakıflar da son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı. O yüzden buranın kamulaştırılmasının daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Ama farkındalık yaratmak gerekli. Bu yüzden hem imza topluyoruz hem de buranın tanıtılmasına katkıda bulunuyoruz."Kazı alanındaki görevli bekçilerin ücretlerini dernek olarak kendilerinin ödediklerini ve öderken de zorlandıklarını ifade eden Cömert, "Antandros kazılarının bulunduğu arazilerin kamulaştırılmaması nedeniyle hem kazı çalışmaları daha geniş alanda devam edemiyor hem de koruma hizmetleri bakanlık tarafından yapılamıyor. Çıkarılan mozaikler ise yeterince korunamıyor. Turizm açısından ise destinasyon olabilmesi için ziyaretçi yolları, tanıtım levhaları gibi yeterli donanıma sahip değil. Antandros Antik kentinin gelecek kuşaklara taşınabilmesi, korunabilmesi ve kazıların devamı için Antandros ören yeri olmalı" diye konuştu.Antandros Antik Kenti'nin bulunduğu alanın kamulaştırılarak ören yeri ilan edilmesi için başlatılan kampanyaya imza atarak destek veren Uğur Bostancıoğlu ise, "Antandros'un bölgemiz için önemi çok büyük. Bölgemiz için çok önemli olan bu yerin yetkililer tarafından da bir an önce bir ören yeri olması için gerekli çalışmalar yapılır ve burası için gerekli izinler çıkar. Bu da bizim yöremiz için çok önemli bir atılım olur." dedi.Kampanya, Altınoluk Mahallesi'ndeki Altınoluk, Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği merkezinin yer aldığı tarihi Abdullah Efendi Konağı'nda sürdürülecek.