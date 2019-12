Antandros ve Aeneas mitolojisi Rusları etkiledi

ATOR, Interfax Haber Ajansı, Moskovskiy Komsomolets, Tourprom, Tourdom, Kommersant gibi hem Rusya ana akım medyasının hem de turizm basınının önemli isimleri, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası'nın girişimleriyle Balıkesir 'in eşsiz coğrafi ve tarihi değerlerini ziyaret etti.Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Körfez Turizm Platformu üyelerince ağırlanan Rus basınının 18 temsilcisi, Sarıkız Etnografya Müzesi, Havran Nermin Hanım Zeytinliği, Adatepe Zeytinyağı Müzesi ve son olarak Antandros Antik Kenti ziyaretleri ile Balıkesir'i 2020 turizm sezonu için turistlere işaret edecek.Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası'nın girişimleriyle başlayan, Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Körfez Turizm Platformu üyelerince ağırlanan Rus turizm sektörünün ve basınının temsilcileri, Antandros Kazı alanını gezdirerek kazılar ve mitoloji konusunda bilgi aldı.Sarıkız Etnografya Müzesi, Havran Nermin Hanım Zeytinliği, Adatepe Zeytinyağı Müzesi ve son olarak Antandros Antik Kenti'ni ziyaret eden Rus basını Balıkesir'in eşsiz coğrafyası ve mitolojik efsaneler ile örüntülü antik kent karşısında adeta büyülendi.Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) ve Global Branding firması, charter seferler ile İstanbul'a gelen ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen tarih, kültür ve gastronomi meraklısı Rusları bölgeye çekmek için çok önemli bir adım atmış oldu. Böylece, NTK Intourist firması, İstanbul Partneri İstantour ve Global Branding firmalarıyla ocak ayı içerisinde tur programlarının tanıtımı için Rusya'nın önde gelen 45 seyahat acentesini, Balıkesir ve Çanakkale'ye getirecek."Rus turistleri bölgemize taşıyacağız"ÇARO Başkanı Cihan Müşterioğlu bunun bölge turizmi adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, "ÇARO girişimleri, NTK Intourist, Istantour ve Global Branding firmalarının iş birliği ile Trakya, Balıkesir ve Çanakkale'nin içinde bulunduğu Marmara Tur Programları başlatıldı. Bu sayede Rusya ve Türki cumhuriyetlerde 7 bin 800 alt acentesi bulunan Rusya'nın en eski ve en büyük tur operatörü İstanbul'a getireceği Rus turistleri bölgemize taşıyacak. Intourist firması da Rusya'nın en önemli turizm haber kuruluşlarını Balıkesir ve Çanakkale'ye getirmeye karar verdi" dedi."Balıkesir turizminin alternatif noktaları tanıtıldı"ATOR, Interfax Haber Ajansı, Moskovskiy Komsomolets, Tourprom, Tourdom, Kommersant gibi hem Rusya ana akım medyasının, hem de turizm basınının önemli isimleri Balıkesir'de ağırladıklarını ifade eden Başkan Müşterioğlu, "Kafile ilk olarak Güre Saruhan Thermal Hotel'de konaklayarak termal deneyimi yaşadı. Bu hem dinlenmeleri açısından hem de Balıkesir turizminin alternatif uğrak noktalarını keşfetmeleri açısından rota adına iyi bir başlangıç oldu" diye konuştu.Kültür turizmi Balıkesir'de taçlanacakKültür turizminin değerli örnekleri ile yola devam ettiklerini açıklayarak sözlerini sürdüren Başkan Müşterioğlu, "Edremit Balıkesir yolu üzerinde hizmet veren Havran Nermin Hanım Zeytinliği'ni ziyaret eden Rus basını böylece Balıkesir zeytinciliği ve zeytinyağı konusunda detaylı bilgiler aldı. Küçükkuyu'nun girişinde yer alan Adatepe Zeytinyağı Müze gezisi de, son yıllarda plaj turizminin yerini hızla alan kültür turizminin Türkiye'de ne kadar gelişmiş olduğunu Rus basınına aktarmamız açısından, Balıkesir rotamızda yer alan önemli bir adımdı. Türkiye'nin gelişen kültür turizmi için özgün bir örnek teşkil eden ve türünün ilk örneği olarak Adatepe Zeytinyağı Fabrika - Müzesi 2001'den beri yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Müzede eski zeytinyağı presleri, zeytin toplama aletleri, taşıma ve saklama kapları, çeşitli folklorik objeleri merakla inceleyen Rus basını, zeytinyağının üretim aşamaları, saklanması, aktarılması, filtre edilmesi gibi zeytinin dalından soframıza geliş öyküsünü dikkatle dinledi. Böylece onlara dünyanın her yerinde göremeyecekleri, alternatif bir merkezi de işaret etmiş olduk" ifadelerini kullandı.Antandros Rus basınını ağırladıSon olarak bazı antik yazarlara göre, geçmişi Troia Savaşı'nın öncesine kadar uzanan Antandros Antik Kenti'ni ziyaret eden Rus kafilenin kentin mitolojisinden çok etkilendiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Müşterioğlu, "Antandros Antik Kenti, Edremit'in Altınoluk Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta yer alan önemli bir Troas kenti. Parion Antik Kenti ziyaretinin ardından, açık hava müzesi olan ve geçmişten günümüze kadar gelen kalıntıların bulunduğu Antandros Antik Kentini gören Rus basınının bu kadar derin ve önemli tarihi değerlerimizi yerinde görmesi, 2020 ve sonrasında bölgemize gelecek kültür turlarının sayısı ve niteliği açısından oldukça önemli. Kafilenin bu değerlerden ne derece etkilendiğine şahit olmak, yeni sezon turizmi açısından tüm paydaşlar için oldukça umut verici oldu. Özellikle yabancı turistlere açılan kapıların ardında, sadece plaj turizmi değil kültür turizminin ve dünya mirası arasındaki değerlerin sunulması çok önemli. Bölgesel değerlerimizin tanıtımını, buraya gelmesi beklenen turistlere bu yolla gerçekleştirmek çok verimli olacak" dedi."Turizm hareketliliğinin devam etmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz"İl Kültür ve Turizm Müdür Mustafa Çaltı, "Rus turistlerin ilimize gelmesini sağlamak için çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Edremit Körfez Turizm Platformu'nun katkılarıyla 21 Aralık 2019 Cumartesi günü Rus medya mensuplarını ve turizmcilerini Edremit Körfezi'nde ağırladık. İnşallah ilimizde yaz mevsiminden sonra da turizm hareketliliğinin devam etmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR