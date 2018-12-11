Antarktika Açıklarında 7.1 Büyüklüğünde Deprem

11 Aralık 2018 Salı 11:45



11 Aralık 2018 Salı 11:45

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Antarktika açıklarında merkez üssü Sandwich Adaları yakınında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Antarktika açıklarında merkez üssü Sandwich Adaları yakınında meydana gelen depremin büyüklüğünü önce 7.5 olarak duyurdu ardından 7.1 olarak güncelledi. 7.1 büyüklüğündeki depremin yerin 164 kilometre altında gerçekleştiği duyuruldu. Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.Öte yandan depremin merkez üssü boyunca herhangi bir yerleşim olmadığı için can ya da mal kaybı yaşanmadı. - ANTARKTİKA