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Antarktika'da 90 milyon yıl önce yağmur ormanı olduğuna dair kanıt bulundu

Antarktika'da 90 milyon yıl önce yağmur ormanı bulunduğuna dair kanıt elde edildi.

02.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:06
Antarktika'da 90 milyon yıl önce yağmur ormanı olduğuna dair kanıt bulundu
Antarktika'da 90 milyon yıl önce yağmur ormanı bulunduğuna dair kanıt elde edildi.
Science Daily'nin haberine göre, İngiliz ve Alman bilim insanları, bu kanıta, Amundsen Denizi'nde Pine Adası yakınında kutup araştırma gemisinin sondaj makinesi kullanarak deniz tabanından aldığı örneği inceleyerek ulaştı.
Ayrıntıları Nature dergisinde yayımlanan çalışma sırasında, ince taneli killi ve alüvyonlu tortu örneğinin 90 milyon yaşında olduğu tespit edildi.
Tortuyu bilgisiyarlı tomografiyle inceleyen bilim insanları, orman toprağı, polen, tohum ve hatta ağaç kökünün saflığını korumuş örneklerini keşfetti.
Çalışma ekibinden Prof. Dr. Tina van de Flierdt, "90 milyon yaşındaki bu ormanın saklı kalması istisnai bir durum ancak açığa çıkardığı dünya çok daha şaşırtıcı. Karanlık aylar boyunca bile bataklıklı ılıman yağmur ormanları, Güney Kutbu'na yakın bir noktada yetişebilmiş. Bu beklediğimizden daha sıcak bir iklimi ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.
Araştırma ayrıca 115 ila 80 milyon yıl önce Tebeşir Dönemi sırasında atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin de daha yüksek olduğu fikrini uyandırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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