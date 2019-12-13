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Antarktika'da kıtaların en derin noktasına ulaşıldı

Antarktika'da Denman buzulunun altında keşfedilen buz dolu kanyonun, tüm kıtaların en derin noktası olduğu ifade edildi.

13.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:47Antarktika'da kıtaların en derin noktasına ulaşıldı
Antarktika'da Denman buzulunun altında keşfedilen buz dolu kanyonun, tüm kıtaların en derin noktası olduğu ifade edildi.

Dünyadaki kıtaların en derin noktası, Antarktika'nın doğusunda yer alan Denman buzulunun altında keşfedildi. Radar ve uydu görüntüleri kullanılarak keşfedilen buz dolu kanyonun, deniz seviyesinden 3.5 kilometre derinde yer aldığı belirtildi. Keşfedilen kanyonun ardından Irvine Üniversitesinden araştırmacılar, beyaz kıta Antarktika'nın daha önce görülmemiş ayrıntılarıyla yeni bir harita ortaya çıkardı. Buz dolu kanyonun 20 kilometre genişliğinde, 100 kilometre uzunluğunda olduğu tespit edildi. Haritayla ilgili bilgi veren ve 6 yıl boyunca projede çalışan Dr. Mathieu Morlighem, "Bu, şüphesiz Antarktika'nın buz tabakasının altında kalanların en doğru portresi" ifadelerini kullandı. BedMachine Antarctica adı verilen haritayla ilgili ayrıntıların Nature Geoscience dergisinde yayınlanacağı kaydedildi. Kanyonun özelliklerinin, kutupların güneyinde gelecekte göstereceği değişikleri anlama konusunda da kritik öneme sahip olduğu belirtildi. - ANTARKTİKA

California, Güncel

Kaynak: İHA

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